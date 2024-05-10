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В Германии мужчины катались на военном автомобиле и показывали нацистское приветствие

В Дрездене задержали неонацистов, отдававших 9 мая гитлеровское приветствие

Правые радикалы были задержаны в Дрездене после поездки на военном автомобиле с имперским флагом. Как сообщает Bild, они отдавали гитлеровское приветствие, пока не были остановлены полицейскими.

Девять человек катались 9 мая по городу в переоборудованном военном автомобиле Borgward B 2000 с эмблемой 25-й пехотной дивизии вермахта. Один из пассажиров был в стальном шлеме, другой держал в руках большой флаг Рейха.

На бампере машины находился номерной знак, выполненный по образцу номерных знаков нацистского вермахта. При этом известно, что солдаты гитлеровской армии никогда не ездили на Borgward B 2000, так как эта модель появилась только в середине 1950-х годов.

На видео, опубликованном в соцсети Х, неонацисты ухмыляются и машут толпе. По словам полиции, незадолго до этого они демонстрировали гитлеровское приветствие и выкрикивали правые лозунги. Хулиганов остановили на соседней улице и предъявили им обвинения в использовании недействительных номерных знаков.

«Я была очень потрясена, увидев нечто подобное в центре города», — рассказала Анналена Шмидт, бывший член городского совета от партии «зеленых», снявшая происходящее на камеру.

Как отмечается, еще одна группа людей в форме вермахта была замечена в четверг в окрестностях Хойерсверды, примерно в часе езды от Дрездена. Там около 20-30 человек, включая женщин и детей, были одеты в форму вермахта и СС. Они также передвигались на военных машинах и успели скрыться от стражей порядка.

Ранее молодого неонациста осудили за попытку поджога синагоги в Германии.

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