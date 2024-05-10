На Украине оценили количество заключенных, которых можно будет отправить на фронт

Количество заключенных на Украине, которых могут мобилизовать в войска, находится в пределах 10-20 тыс. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в интервью корпорации Би-би-си.

«Я думаю, что тысяч десять можно было бы привлечь, может немного больше. Да, десять-двадцать тысяч. Точно не больше», — сказал Малюська, отвечая на просьбу оценить, сколько Украина способна привлечь в армию заключенных и людей с судимостями.

Министр подчеркнул, что эти цифры «совершенно не просчитаны», потому что в зависимости от каждого сценария их количество будет разное.

По его словам, многое зависит от военно-врачебных комиссий, подход которых к данному моменту изменился и теперь они «более настроены, чтобы меньше преград создавать для мобилизации».

В апреле глава минюста Украины допустил создание отрядов заключенных для рытья окопов.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявлял, что страна может мобилизовать в войска около 10 тыс. заключенных.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.