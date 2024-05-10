Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили количество заключенных, которых можно будет отправить на фронт

Министр юстиции Малюська: Украина может мобилизовать 10-20 тысяч заключенных

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Количество заключенных на Украине, которых могут мобилизовать в войска, находится в пределах 10-20 тыс. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська в интервью корпорации Би-би-си.

«Я думаю, что тысяч десять можно было бы привлечь, может немного больше. Да, десять-двадцать тысяч. Точно не больше», — сказал Малюська, отвечая на просьбу оценить, сколько Украина способна привлечь в армию заключенных и людей с судимостями.

Министр подчеркнул, что эти цифры «совершенно не просчитаны», потому что в зависимости от каждого сценария их количество будет разное.

По его словам, многое зависит от военно-врачебных комиссий, подход которых к данному моменту изменился и теперь они «более настроены, чтобы меньше преград создавать для мобилизации».

В апреле глава минюста Украины допустил создание отрядов заключенных для рытья окопов.

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявлял, что страна может мобилизовать в войска около 10 тыс. заключенных.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами