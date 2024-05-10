Найдена генетическая мутация, повышающая уязвимость к вирусным инфекциям

У людей с генетическим дефектом, ведущим к уменьшению количества белка LGR6 на поверхности иммунных клеток, снижена способность организма бороться с вирусными инфекциями. К таким выводам пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии. Результаты научной работы опубликованы в журнале Blood.

В рамках исследования были проанализированы данные участников британского проекта Genes & Health, частично нацеленного на выявление лиц с определенной генетической мутацией, которая влияет на уровень белка LGR6 в организме. У участников с данной мутацией было выявлено существенное снижение активности рецептора LGR6 на поверхности белых (иммунных) кровяных клеток, включая моноциты, нейтрофилы и естественные клетки-киллеры.

Дальнейшие исследования показали, что среди индивидов с такой мутацией частота вирусных инфекций была выше по сравнению с остальным населением Великобритании. Как установили ученые, LGR6 управляет специфическими молекулами, продуцируемыми иммунными клетками. Одной из таких молекул выступает марезин 1 (Maresin 1), регулирующий способность лейкоцитов справляться с воспалением, восстанавливать ткани и бороться с бактериальными и вирусными инфекциями.

Сниженная экспрессия LGR6 приводила к тому, что иммунные клетки переставали реагировать на «инструкции» марезина 1, одновременно с этим теряя способность эффективно атаковать и устранять бактерии и вирусы.

Исследователи предположили, что активность LGR6 можно усилить искусственно. Такое вмешательство потенциально способно послужить новым методом терапии инфекционных заболеваний.

Ранее было найдено сходство между иммунитетом растений и человека.