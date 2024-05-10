Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Булыкин о выходе «Байера» в финал ЛЕ: рад, что у них все получается

Экс-футболист Булыкин заявил, что история «Байера» удивляет весь мир

close
100%
Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что рад за немецкий клуб, который вышел в финал Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, эта история удивляет весь мир. Мне вдвойне приятно, потому что я там играл и сейчас друзья руководят клубом. Это Симон Рольфес и Штефан Кисслинг. Рад, что у них все получается», — сказал Булыкин.

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Байер» сыграл со счетом 2:2 с итальянской «Ромой». По сумме двух матчей «Байер» победил со счетом 4:2. В решающем матче «Байер» сыграет с итальянской «Аталантой», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее миллиардер Михаил Ломтадзе приобрел футбольный клуб в Англии.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами