Булыкин о выходе «Байера» в финал ЛЕ: рад, что у них все получается

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин заявил, что рад за немецкий клуб, который вышел в финал Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, эта история удивляет весь мир. Мне вдвойне приятно, потому что я там играл и сейчас друзья руководят клубом. Это Симон Рольфес и Штефан Кисслинг. Рад, что у них все получается», — сказал Булыкин.

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Байер» сыграл со счетом 2:2 с итальянской «Ромой». По сумме двух матчей «Байер» победил со счетом 4:2. В решающем матче «Байер» сыграет с итальянской «Аталантой», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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