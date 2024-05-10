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Госдума 10 мая рассмотрит проект об утверждении Мишустина премьером

Госдума на заседании 10 мая рассмотрит проект об утверждении Мишустина премьером

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Государственная дума на пленарном заседании 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на эту должность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ГД.

«О проекте постановления Государственной Думы № 622328-8 «Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — говорится в проекте повести заседания.

Также в пресс-службе Госдумы отметили, что спикер ГД Вячеслав Володин обсудил с главами фракций нижней палаты парламента утверждение кандидатуры на должность премьер-министра.

Володин ранее сообщил, что после голосования депутатов по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра Госдума направит документы президенту России Владимиру Путину.

До этого Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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