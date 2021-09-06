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Ученые раскрыли секрет сверхсилы муравьиных зубов

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Verena Wahl/Ulm University/Journal of Experimental Biology

Снимки в атомном масштабе показали, что муравьи и еще некоторые насекомые обладают острыми и сильными зубами. Соответcвующее исследование опубликовано в журнале Science Daily.

Исследователи использовали сфокусированный ионный микроскоп и выяснили, что эти зубы муравья представляют собой однородную смесь белков и цинка. Атомов цинка много, к некоторым аминокислотным единицам прикреплены целые группы — цинк составляет примерно одну десятую всей массы муравьиных зубов.

«Да, у муравьев есть зубы, это может подтвердить любой, кто хоть раз наступал на муравейник. Эти специализированные структуры, технически называемые «нижнечелюстные зубы» — они прикреплены за пределами их ротовой полости — состоят из материала, который плотно связывает отдельные атомы цинка», — говорится в исследовании.

Исследовательская группа подсчитала, что, поскольку эти биоматериалы могут быть более острыми, они позволяют животным использовать 60% процентов или даже меньше силы, которую им пришлось бы использовать, если бы их зубы были близки по составу, например, к человеческим.

Ученые отмечают, что некоторые элементы, например цинк и марганец, делают зубы тверже, однако пока не известно, как именно элементы «затвердевают» в телах насекомых.

«Мы полагаем, что, когда клык ударяется о что-то твердое, эти цинковые поперечные связи могут сначала сломаться, поглощая энергию, чтобы сам зуб не разрушился. Предполагаем, что изобилие дополнительного цинка является готовым запасом для заживления зубов», — пишут исследователи.

Ранее ученые впервые сняли процесс строительства муравейника в 3D.

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