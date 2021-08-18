Инфекционист рассказал о последствиях COVID-19 в эфире общества «Знание»

У 18% из тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно, не вырабатываются антитела к вирусу, рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире российского общества «Знание».

Также эпидемиолог рассказал, что последствиями коронавируса могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные и эндокринные нарушения, патология легких.

«У детей наблюдается мультивоспалительный синдром, который позже был зафиксирован также у взрослых», — сказал Горелов.

Он призвал в период пандемии «не смотреть на общий уровень антител» и прививаться.

Ранее врач рассказала, что переболевшие коронавирусом бессимптомно могут также перестать распознавать запахи.