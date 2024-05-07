Протеже Киркорова сделала пластику у Хайдарова

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластику у хирурга Тимура Хайдарова.

Овсянникова вышла на связь после хирургического вмешательства. Она сообщила, что восстанавливается после операции.

«Я не пропала, все хорошо. Я скоро к вам вернусь и покажу свою красоту», — поделилась певица.

1 мая Овсянникова сообщила, что обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову по совету певца Филиппа Киркорова. При этом специалист заявил, что Овсянниковой не нужны его услуги. Он назвал артистку натуральной, «идеальной и божественной». Однако, по словам хирурга, «раз Король сказал», то они будут «ваять».

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

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