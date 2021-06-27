Ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-17» приготовили к запуску на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» подготовлена к запуску на Международную космическую станцию: ее вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«В соответствии с решением государственной комиссии 27 июня ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки номер 31», — говорится в сообщении.

«Прогресс» доставит на МКС 470 кг топлива для дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода, а также 1 509 кг различного оборудования.

Ранее советник генерального директора «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). По словам представителя госкорпорации, они исключили версию усталости металла.