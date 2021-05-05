Центр Чумакова нашел средство, защищающее от коронавиурса

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов рассказал, что живая отечественная вакцина от полиомиелита способна предупреждать заболевание коронавирусом нового типа, передает РИА «Новости».

Ранее ученые выразили мнение о том, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом — однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. При этом в 1960-х годах была высказана гипотеза, что вакцина от полиомиелита может смягчить течение гриппа. Данную теорию центр имени Чумакова проверил применительно к коронавирусу SARS-CoV-2.

По словам Ишмухаметова, около 60 добровольцам дали живую вакцину от полиомиелита. Специалист отметил, что в результате этого они получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. «Этот вопрос мы доказали», — подчеркнул он.

Ишмухаметов добавил, что ученые центра «пока оставили в стороне» такой вариант — в качестве «скоропомощного».

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ежедневно в стране вакцинируют от COVID-19 порядка 200-300 тысяч человек.