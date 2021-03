Ученые предупредили об опасности распространения COVID-19 весной

Международная группа ученых обнаружила, что весной люди могут стать более восприимчивы к коронавирусной инфекции из-за увеличения концентрации пыльцы в воздухе. Об этом сообщается в издании Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Это связанно с увеличением концентрации пыльцы в воздухе, способной ослабить иммунитет, и не зависит от аллергии.

Ученые считают, что фактором быстрого распространения коронавируса в первой половине 2020 года в странах Северного полушария стало весеннее цветение. Исходя из их гипотезы, чем больше пыльцы от цветущих растений весной переносится по воздуху, тем больше риск появления новых случаев заражения COVID-19.

Воздействие пыльцы на организм способствует уменьшению противовирусного интерферонового ответа, что делает инфекции более опасными для человека. Пыльца, переносимая по воздуху, в сочетании с температурой и влажностью иногда повышает частоту инфицирования на 44%, говорится в статье.

Меры профилактики против COVID-19 уменьшат этот показатель вдвое. Кроме того, ученые советуют людям, входящим в группы риска, носить маски против взвешенных частиц.

Ранее китайские ученые предупредили, что SARS-CoV-2 способен поражать десятки видов животных, делая их разносчиками COVID-19.