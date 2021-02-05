Ученые нашли связь между появлением COVID-19 и глобальным потеплением

Биологи из США и Европы обнаружили, что глобальное потепление повлияло на появление коронавируса нового типа. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

По мнению ученых, глобальное потепление сделало юг Китая более пригодным для обитания большого числа видов летучих мышей.

Они начали заселять новые территории и переносить туда вирусы.

Взаимодействия между животными и инфекциями в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов, что могло стать причиной возникновения новых типов.

Ранее ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний рассказали, как коронавирус воздействует на легкие.