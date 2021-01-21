Cамцы богомолов научились драться с самками, чтобы сохранить голову

Самцы богомолов не ждут, пока самки их съедят, а активно сопротивляются, выяснили биологи из Оклендского университета в Новой Зеландии. Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.

Самки богомолов часто поедают самцов, иногда даже не доводя до спаривания. Однако как минимум самцы вида Miomantis caffra пытаются избежать такой участи — эксперименты на 52 парах богомолов показали, что они отчаянно отбиваются. Если самка побеждает, то для самца это означает практически верную смерть, но если победа остается за ним, то шансы на успешное спаривание резко повышаются. При этом во время спаривания самец нередко травмирует самку.

Когда самца и самку помещали в одну емкость, 56% пар приступали к спариванию в течение 12 часов. В 90% случаев попытка спариться приводила к драке, которая в 35% заканчивалась поражением самца (после этого самка его съедала), в 58% — его победой и в 7% случаев — ничьей. После победы самец в 20% случаев терял интерес к самке, в 13% сам ее съедал, и в 67% приступал к спариванию.

На видео битва заканчивается победой самца. Из ран самки сочится гемолимфа. Оказалось, самки более чем в четверти случаев получают травмы от когтей самцов. В последствии они покрываются черными струпьями, такие изменения ранее уже наблюдались в дикой природе.

Пока неизвестно, как часто могут постоять за себя самцы других видов богомолов, но, по-видимому, подобное агрессивное сексуальное принуждение — единственный для них способ противостоять каннибализму со стороны самки.