Регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19 перенесли

Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса нового типа, разработанной Центром им. Чумакова, перенесли на февраль следующего года. Об этом рассказал генеральный директор центра Айрат Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

Разработчики считают необходимым к моменту регистрации вакцины подготовить производственный участок, пояснил гендиректор.

«И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале», – рассказал Ишмухаметов.

При этом, несмотря на то, что документы на регистрацию препарата подадут в феврале, третья стадия клинических испытаний начнется в марте. По словам гендиректора, центру необходимо еще какое-то время в феврале на подготовку производственного участка.

Ранее регистрация вакцины Центра им. Чумакова ожидалась в декабре текущего года.

За все время пандемии в России выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 50 тысяч – с летальным исходом.

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