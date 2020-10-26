Бессимптомное течение COVID-19 связали с проблемной работой иммунитета

Бессимптомное течение COVID-19 может быть связанно не не с хорошим иммунитетом, а с неспособностью организма распознать возбудителей болезни. Об этом газете «Известия» сообщил и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Отмечается, что в России уже были зарегистрированы три случая бессимптомного течения заболевания. У этих больных не было симптомов, но вирусное присутствие сохранялось в течение долгого времени.

По данным издания, ранее подобный феномен был описан для туберкулеза, где большинство заболевших — носители инфекции без видимых симптомов.

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