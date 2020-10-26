Препарат от ОРВИ оказался эффективен для профилактики коронавируса

Апротинин, который присутствует в составе препаратов от гриппа и ОРВИ, способен бороться с коронавирусом. Об этом сообщила медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова, передает телеканал «360».

По ее словам, новые препарат на основе апротинина планируется выпускать в виде назального спрея.

«Человек будет применять назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена», — сказала она.

По ее словам, медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев принимал апротинин и не заразился, несмотря на работу в «красной» зоне с коронавирусными больными.

Тем не менее, Якубова призывает пока не закупать препарат, так как его эффективность недостаточно изучена.

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