Корабль «Союз» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-16», который этой ночью отстыковался от Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем на борту, приземлился в Казахстане. Трансляцию ведет сайт Роскосмоса.

Отмечается, что спасатели уже достали их из спускаемого аппарата корабля.

Как сообщалось, на борту «Союза МС-16» находились российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

Полет на МКС продолжат россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Они вернутся на Землю в апреле 2021 года.

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