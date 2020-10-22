Корабль «Союз» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Корабль «Союз МС-16», который этой ночью отстыковался от Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем на борту, приземлился в Казахстане. Трансляцию ведет сайт Роскосмоса.
Отмечается, что спасатели уже достали их из спускаемого аппарата корабля.
Как сообщалось, на борту «Союза МС-16» находились российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Полет на МКС продолжат россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Они вернутся на Землю в апреле 2021 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российский космонавт принял командование МКС от американца Кэссиди
— Корабль с возвращающимся с МКС экипажем начал спуск с орбиты