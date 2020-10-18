Пуски ракет «Союз-СТ» с космодрома Куру отложили минимум на конец ноября

Пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, прерванные из-за пандемии коронавируса, отложили как минимум на конец ноября. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Запуск отложен как минимум на конец ноября», — говорится в сообщении.

Изначально запуск «Союза-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 должен был состояться 6 марта. Но его перенесли на 16 октября из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».

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