Пуски ракет «Союз-СТ» с космодрома Куру отложили минимум на конец ноября
Максимс Краюшкинс
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Пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, прерванные из-за пандемии коронавируса, отложили как минимум на конец ноября. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.
«Запуск отложен как минимум на конец ноября», — говорится в сообщении.
Изначально запуск «Союза-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 должен был состояться 6 марта. Но его перенесли на 16 октября из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».
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