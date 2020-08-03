Россия приступила к подготовке космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приступили к подготовке экипажа для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме — за три часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что поручение РКК было дано от гендиректора Роскосмоса Дмитрий Рогозина.

Согласно данной схеме, корабль должен совершить всего два витка по орбите до стыковки со станцией, на сегодняшний день самая быстрая схема — четырехвитковая (шесть часов).

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