Минобороны: добровольцы после вакцинации от коронавируса чувствуют себя хорошо

Российские добровольцы, которые принимают участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, чувствуют себя хорошо спустя две недели после начала испытаний в госпитале им. Бурденко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«По прошествии двух недель с момента вакцинации, состояние здоровья второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса <...> стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет», — заявили в министерстве.

В настоящее время специалисты госпиталя взяли анализы крови у добровольцев. Им предстоит провести в госпитале еще две недели, на 21-е сутки исследований волонтерам введут второй компонент вакцины против инфекции.

Вакцина была создана совместно с Министерством обороны России. Тестирование началось две недели назад. Первой группе ввели препарат 18 июня, а второй — 23 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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