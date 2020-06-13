Астрономы зафиксировали сердцебиение черной дыры
Ученые вновь зафиксировали сердцебиение черной дыры, расположенной на расстоянии 600 млрд световых лет от Земли, сообщает CNN.
Изначально повторяющийся сигнал был обнаружен в 2007 году, однако спустя четыре года Солнце скрыло черную дыру из поля зрения спутников, указано в сообщении. Отмечается, что уловить сигнал вновь удалось с помощью спутника XMM-Newton Европейского космического агентства в 2018 году.
По данным ученых, зафиксированный сигнал является самым продолжительным сердцебиением черной дыры из всех обнаруженных.
Сердцебиением называется повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг черной дыры.
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