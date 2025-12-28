Трамп рассказал, от чего зависят перпективы его новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским ответил на вопрос, возможна ли новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Телеканал CNBC ведет трансляцию на своем YouTube-канале.

Глава Белого дома отметил, что перспективы его новой личной встречи с Путиным зависят от хода урегулирования украинского кризиса.

Трамп выразил уверенность в том, что уже имеются контуры сделки, которая «хороша для Украины и хороша для всех».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял Владимир Зеленский, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

