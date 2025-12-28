Размер шрифта
Трамп объяснил, зачем позвонил Путину

Трамп объяснил звонок Путину необходимостью сделки
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в начале встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде после вопроса одного из журналистов объяснил, зачем позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Трансляцию вел CNBC.

Американский политик заявил, что «нужно заключить сделку».

Во время общения с прессой лидер США также сказал, что у него нет временных рамок по решению конфликта на Украине, главное — добиться окончания военных действий.

Трамп позвонил Путину перед встречей с Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как писала Financial Times, Киев обеспокоен фактом звонка, поскольку он может отразиться на «тоне» встречи с Зеленским.

«Газета.Ru» следит за переговорами лидеров США и Украины в режиме реального времени.

Ранее Трамп пожелал россиянам счастья.

