Мутация может сделать коронавирус более заразным

Американские исследователи беспокоятся, что коронавирус мутировал и может быстрее заражать людей, передает CNN.

Исследователи из Научно-исследовательского института во Флориде говорят, что мутация влияет на остроконечный белок вируса, который он использует для проникновения в клетки. Если опасения подтвердятся, то это будет первый случай, когда кто-то докажет, что наблюдаемые в вирусе изменения имеют значение для пандемии.

Вирусолог Хайрюн Чо и его коллеги провели серию экспериментов, которые показали, что мутация под названием D614G дает вирусу гораздо больше пиков и делает их более стабильными, что облегчает ему попадание в клетки.

«Это важно, потому что это показывает, что вирус может измениться, действительно изменяется в свою пользу и, возможно, в нашу пользу», — добавил вирусолог Уильям Хазелтин.

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