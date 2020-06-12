Мурашко рассчитывает на появление нескольких вакцин он коронавируса в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в России одновременно появятся несколько вакцин от коронавируса. Об этом глава минздрава сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов», — сказал Мурашко.
Министр добавил, что после приема препаратов иммунитет к коронавирусу сохраняется разное время, что тоже необходимо учитывать.
В России выявлено 511 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6 715 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19
— Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
— Для испытаний вакцины от COVID в РФ отобрали две группы добровольцев