Мурашко рассчитывает на появление нескольких вакцин он коронавируса в России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в России одновременно появятся несколько вакцин от коронавируса. Об этом глава минздрава сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что после приема препаратов иммунитет к коронавирусу сохраняется разное время, что тоже необходимо учитывать.

В России выявлено 511 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6 715 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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