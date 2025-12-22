На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владение китайским резко повышает зарплаты россиян

Skills Road: владение китайским повышает зарплаты россиян на 55%
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Владение китайским языком повышает зарплаты в России на 55%. Об этом говорится в исследовании школы по изучению китайского языка Skills Road, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Спрос на специалистов со знанием китайского языка в России продолжает расти. Усредненная премия по рынку — +55%. Лидером остается внешнеэкономическая деятельность: менеджеры по ВЭД со знанием китайского получают в среднем 165 тыс. рублей против 60 тыс. рублей у коллег без языка — это +175% к доходу за счет прямых переговоров и контроля поставок из КНР. В российских филиалах китайских компаний знание языка фактически стало входным билетом на управленческие роли: средний доход сотрудников со знанием китайского составляет 120 тыс. рублей против 60 тыс. без него, что дает +100%. Работодатели отмечают ускорение онбординга и снижение издержек на коммуникацию», — отмечается в исследовании.

Финансовый сектор фиксирует одну из самых высоких премий: специалисты, работающие с китайскими клиентами и расчетами, получают 210 тыс. рублей против 120 тыс. рублей, то есть +75%. Банки и инвесткомпании расширяют продукты под торговлю с КНР и конкурируют за билингвальных кандидатов.

В переводе и локализации китайский остается самым редким и капитализируемым языком: средний доход переводчиков — 225 тыс. рублей против 150 тыс. у специалистов по европейским языкам (+50%). Компании закладывают премию за синхрон, терминологию и риски ошибок в переговорах.

Консалтинг и юридические услуги добавляют к доходу китаистов +40%, логистика и закупки — +30%, в IT и технологиях язык Поднебесной добавляет +20%, туризм и гостеприимство также фиксируют +20%. В образовании спрос концентрируется на преподавателях китайского, премия равна +17%. Частные школы и языковые центры расширяют набор программ. Промышленность и производство закрывают топ-10 с премией +10%.

Ранее россиянам посоветовали учить китайский перед поездками в КНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами