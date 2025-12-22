Владение китайским резко повышает зарплаты россиян

Владение китайским языком повышает зарплаты в России на 55%. Об этом говорится в исследовании школы по изучению китайского языка Skills Road, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Спрос на специалистов со знанием китайского языка в России продолжает расти. Усредненная премия по рынку — +55%. Лидером остается внешнеэкономическая деятельность: менеджеры по ВЭД со знанием китайского получают в среднем 165 тыс. рублей против 60 тыс. рублей у коллег без языка — это +175% к доходу за счет прямых переговоров и контроля поставок из КНР. В российских филиалах китайских компаний знание языка фактически стало входным билетом на управленческие роли: средний доход сотрудников со знанием китайского составляет 120 тыс. рублей против 60 тыс. без него, что дает +100%. Работодатели отмечают ускорение онбординга и снижение издержек на коммуникацию», — отмечается в исследовании.

Финансовый сектор фиксирует одну из самых высоких премий: специалисты, работающие с китайскими клиентами и расчетами, получают 210 тыс. рублей против 120 тыс. рублей, то есть +75%. Банки и инвесткомпании расширяют продукты под торговлю с КНР и конкурируют за билингвальных кандидатов.

В переводе и локализации китайский остается самым редким и капитализируемым языком: средний доход переводчиков — 225 тыс. рублей против 150 тыс. у специалистов по европейским языкам (+50%). Компании закладывают премию за синхрон, терминологию и риски ошибок в переговорах.

Консалтинг и юридические услуги добавляют к доходу китаистов +40%, логистика и закупки — +30%, в IT и технологиях язык Поднебесной добавляет +20%, туризм и гостеприимство также фиксируют +20%. В образовании спрос концентрируется на преподавателях китайского, премия равна +17%. Частные школы и языковые центры расширяют набор программ. Промышленность и производство закрывают топ-10 с премией +10%.

Ранее россиянам посоветовали учить китайский перед поездками в КНР.