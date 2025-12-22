В Австралии пройдет проверка деятельности спецслужб и полиции

После происшедшего в Сиднее террористического акта в Австралии будет проведена правительственная проверка деятельности федеральных правоохранительных и разведывательных служб. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.

В ходе нее департамент премьер-министра и правительства изучит, обладают ли федеральные правоохранительные и разведывательные службы необходимыми полномочиями, структурами, процессами и механизмами обмена информацией для обеспечения безопасности граждан.

Албаниз подчеркнул, что совершенный под влиянием «Исламского государства» (организация запрещена в России) теракт подтвердил быстро меняющуюся обстановку в сфере безопасности в Австралии. Поэтому силовые структуры должны быть наилучшим образом готовы к отражению угроз.

Возглавит проверку бывший шеф Австралийской службы безопасности и разведки Деннис Ричардсон.

Результаты проверки должны быть представлены кабинету министров к концу апреля следующего года и затем будут опубликованы.

20 декабря стало известно, что власти Австралии объявили о крупнейшем за 29 лет выкупе оружия у населения.

Ранее власти Австралии назвали национальными героями иммигрантов из России, которые пытались остановить террористов.