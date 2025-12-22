На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии пройдет проверка деятельности спецслужб и полиции

Правительство Австралии проведет проверку деятельности разведки и полиции
close
Richard Wainwright/Reuters

После происшедшего в Сиднее террористического акта в Австралии будет проведена правительственная проверка деятельности федеральных правоохранительных и разведывательных служб. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз.

В ходе нее департамент премьер-министра и правительства изучит, обладают ли федеральные правоохранительные и разведывательные службы необходимыми полномочиями, структурами, процессами и механизмами обмена информацией для обеспечения безопасности граждан.

Албаниз подчеркнул, что совершенный под влиянием «Исламского государства» (организация запрещена в России) теракт подтвердил быстро меняющуюся обстановку в сфере безопасности в Австралии. Поэтому силовые структуры должны быть наилучшим образом готовы к отражению угроз.

Возглавит проверку бывший шеф Австралийской службы безопасности и разведки Деннис Ричардсон.

Результаты проверки должны быть представлены кабинету министров к концу апреля следующего года и затем будут опубликованы.

20 декабря стало известно, что власти Австралии объявили о крупнейшем за 29 лет выкупе оружия у населения.

Ранее власти Австралии назвали национальными героями иммигрантов из России, которые пытались остановить террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами