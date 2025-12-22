На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Лазарева обжаловала приговор за оправдание терроризма

Лазарева обжаловала в Верховном суде приговор за оправдание терроризма
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — следует из документов.

По данным суда, жалоба Лазаревой поступила 15 декабря.

В октябре Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму. Причиной тому послужили ее высказывания про «радость» об ударах украинских войск по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением Лазаревой от обязанностей иноагентов. Телеведущая сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лазарева написала «письмо Татьяны» правоохранительным органам России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами