Татьяна Лазарева обжаловала приговор за оправдание терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Вынесено постановление о назначении судебного заседания. Слушание назначено на 20 января 2026 года», — следует из документов.

По данным суда, жалоба Лазаревой поступила 15 декабря.

В октябре Пресненский суд Москвы заочно приговорил Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму. Причиной тому послужили ее высказывания про «радость» об ударах украинских войск по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением Лазаревой от обязанностей иноагентов. Телеведущая сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лазарева написала «письмо Татьяны» правоохранительным органам России.