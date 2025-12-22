Риелтор назвал возможный срок выселения Долиной из квартиры

Риелтор Банников: решение о выселении Долиной могут принять в течение 2-3 месяцев

Суд может вынести решение о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в столичном районе Хамовники в течение 2-3 месяцев. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

По словам эксперта, в рамках дела пройдет «некоторый эпилог». Речь идет о рассмотрении иска покупательницы квартиры Полины Лурье к Долиной в Мосгорсуде, уточнил риелтор.

«Вполне возможно, что даже суда не будет. Возможно, стороны и придут к некому мировому соглашению, но поживем — увидим. Думаю, что два-три месяца покажут решение суда», — сказал вице-президент.

Банников добавил, что, скорее всего, решение будет принято в пользу Лурье. Эксперт отметил, что квартира в Хамовниках не является единственным жильем певицы. В связи с этим Долину могут выселить в течение полугода.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат предупредил Долину о риске лишиться еще двух квартир.