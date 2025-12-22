На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп выступит с заявлением совместно с главой Пентагона

Белый дом: Трамп выступит с заявлением совместно с Хегсетом
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 00:30 мск 23 декабря выступит с заявлением вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром Военно-морских сил Джоном Феланом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Выступление Трампа и силовых министров, согласно опубликованному рабочему графику главы государства, состоится в 16:30 по времени Восточного побережья США во Флориде, где находится президентское поместье Мар-а-Лаго.

Тема предстоящего выступления Трампа, Хегсета и Фелана не была раскрыта.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Ранее госсекретарь США рассказал об отношении Трампа к войнам.

