Трамп выступит с заявлением совместно с главой Пентагона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 00:30 мск 23 декабря выступит с заявлением вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром Военно-морских сил Джоном Феланом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Выступление Трампа и силовых министров, согласно опубликованному рабочему графику главы государства, состоится в 16:30 по времени Восточного побережья США во Флориде, где находится президентское поместье Мар-а-Лаго.

Тема предстоящего выступления Трампа, Хегсета и Фелана не была раскрыта.

19 декабря Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

