«Эффект Долиной» вызвал в Москве сокращение на треть числа сделок со вторичным жильем

Число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы в ноябре сократилось на треть на фоне «эффекта Долиной». Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

По его словам, в последние два месяца на рынке недвижимости, особенно вторичного жилья, царила паника. Рынок и психика покупателей дестабилизировались. Сделок на вторичном рынке в ноябре стало меньше, чем в прошлом году или в октябре примерно на треть.

С другой стороны, отметил Банников, случай с Ларисой Долиной и Полиной Лурье привлек внимание к старой проблеме рынка, связанной с определением добросовестного приобретателя. В настоящее время Верховный суд России готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом решения по делу Долиной — Лурье.

Вице-президент РГР выразил надежду, что пленум Верховного суда определит, какое поведение покупателя является разумным и осмотрительным для признания его добросовестным. Это будет иметь очень важное значение для риелторов и рынка недвижимости.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

