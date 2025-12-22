На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Эффект Долиной» вызвал в Москве сокращение на треть числа сделок со вторичным жильем

Риелтор Банников: число сделок со вторичным жильем в Москве уменьшилось на треть
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы в ноябре сократилось на треть на фоне «эффекта Долиной». Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

По его словам, в последние два месяца на рынке недвижимости, особенно вторичного жилья, царила паника. Рынок и психика покупателей дестабилизировались. Сделок на вторичном рынке в ноябре стало меньше, чем в прошлом году или в октябре примерно на треть.

С другой стороны, отметил Банников, случай с Ларисой Долиной и Полиной Лурье привлек внимание к старой проблеме рынка, связанной с определением добросовестного приобретателя. В настоящее время Верховный суд России готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом решения по делу Долиной — Лурье.

Вице-президент РГР выразил надежду, что пленум Верховного суда определит, какое поведение покупателя является разумным и осмотрительным для признания его добросовестным. Это будет иметь очень важное значение для риелторов и рынка недвижимости.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее было названо возможное объяснение действий Долиной.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами