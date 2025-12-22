Россияне стали чаще путешествовать на Новый год

Россияне на этот Новый год забронировали на 10% больше поездок, чем на прошлый

К середине декабря россияне запланировали на 10% больше путешествий на новогодние праздники, чем к аналогичному периоду в прошлом году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По данным аналитиков, средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России на период праздников (26 декабря — 11 января) составляет 7,6 тыс. рублей — на 7% выше, чем в прошлом году (7,1 тыс. рублей). Эксперты также составили подборку направлений для новогодних путешествий в разных ценовых категориях.

До 5 тыс. рублей

Самым бюджетным направлением на праздники стала Махачкала — средняя стоимость ночи здесь составляет 3,6 тыс. рублей. В топ самых доступных направлений также вошли Горячий Ключ (3,7 тыс. рублей), Волгоград (4,2 тыс. рублей), Минеральные Воды (4,6 тыс. рублей), Ессентуки и Иркутск (4,7 тыс. рублей), Владивосток и Новосибирск (4,9 тыс. рублей).

От 5 тыс. до 7 тыс. рублей

До 7 тыс. рублей за ночь обходятся бронирования в Хабаровске (5 тыс. рублей), Тюмени и Рыбинске (5,1 тыс. рублей), Новороссийске и Владикавказе (5,4 тыс. рублей), Анапе (5,5 тыс. рублей), Иваново (5,9 тыс. рублей). В этом ценовом диапазоне также находятся Севастополь (6 тыс. рублей), Грозный (6,2 тыс. рублей), Калининград (6,3 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (6,8 тыс. рублей).

От 7 тыс. до 10 тыс. рублей

Несколько дороже туристам обходится размещение на морских курортах, а также в крупных культурных и исторических центрах. В Сириусе средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах составляет 7,6 тыс. рублей, в Москве и Сочи — 7,7 тыс. рублей, в Казани и Ялте — 8,1 тыс. рублей, в Ярославле, Кисловодске и Нижнем Новгороде — 8,6 тыс. рублей, в Ростове Великом — 8,8 тыс. рублей, в Переславле-Залесском — 9 тыс. рублей, в Костроме — 10 тыс. рублей.

Более 10 тыс. рублей

Среди направлений с самой высокой средней стоимостью ночи лидируют горнолыжные курорты и направления для активного отдыха. В Эсто-Садке средняя стоимость ночи в праздничные дни насчитывает 19,4 тыс. рублей, в Красной Поляне и Архызе — 16,7 тыс. рублей, в Териберке — 15,3 тыс. рублей, в Шерегеше — 15 тыс. рублей, в Домбае — 13,6 тыс. рублей, в Кировске (Мурманская область) — 11,2 тыс. рублей, в Терсколе — 11,1 тыс. рублей.

Эксперты также назвали самые дорогие бронирования на новогодние выходные, которые совершали российские туристы. Большинство из них пришлось на горнолыжные курорты. Рекордным по стоимости стало семейное путешествие в Красную Поляну: за шесть ночей туристы заплатили 1,2 млн рублей. Бронирование включало два номера в пятизвездочном отеле для трех взрослых и ребенка. Среди соло-путешествий самой высокой оказалась стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в Красной Поляне — восемь ночей с завтраками обошлись туристу в 463 тыс. рублей. В числе наиболее дорогих вариантов вне горнолыжных курортов — размещение в московском пятизвездочном отеле. Два номера для двух взрослых с детьми стоили более 370 тыс. рублей за восемь ночей. Тариф также включал завтраки.

