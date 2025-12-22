В гильдии риелторов назвали пенсионеров «красным маркером» на рынке недвижимости

Покупатели стали избегать сделок с пенсионерами из-за опасений стать жертвой мошеннических схем с недвижимостью. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников.

По его словам, если пожилой собственник продает единственное жилье и не покупает альтернативную площадь, такую квартиру сейчас практически невозможно продать. Сделки с пенсионерами часто не доходят до финала, так как информированные покупатели отказываются от покупки.

«Вы знаете, боязнь была всегда, но сейчас просто это красный маркер. Если собственник пожилого возраста продает свою квартиру... то, скорее всего, такую квартиру сейчас на рынке не продать», — сказал Банников.

Ситуация обострилась после резонансного дела певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой «бабушкиной схемы» при продаже квартиры. Это сформировало у покупателей повышенную осторожность.

Как заявлял эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, большинство сделок по покупке квартир в России проходят не с пенсионерами, а с людьми среднего возраста. И несмотря на шум вокруг эффекта Долиной и недоступные ипотечные ставки, люди продолжали покупать и менять жилье.

