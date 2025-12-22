На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В следующий раз в Москве»: Дмитриев опубликовал пост после переговоров в США

Кирилл Дмитриев после встреч во Флориде написал: «В следующий раз в Москве»
true
true
true
close
x.com/kadmitriev

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал, что следующие переговоры с американской стороной могут пройти в Москве. По итогам встреч во Флориде он опубликовал в соцсети X пост, сопроводив его фотографией, на которой он изображен в футболке с надписью Next time in Moscow.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал Дмитриев.

Кирилл Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что эксперт Белого дома по слияниям участвовал в переговорах с главой РФПИ.

