На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как приготовить оливье по старинному рецепту

Шеф-повар Мосин: в старинный оливье добавляли рябчики, язык и раковые шейки
true
true
true
close
Пресс-служба ресторан Lesnoy

История салата оливье окутана множеством легенд. Единого рецепта не существует, сам Люсьен Оливье менял рецептуру в зависимости от платежеспособности клиентов, соблюдения постов и сезонной доступности ингредиентов, рассказал «Газете.Ru» руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ и бренд-шеф Григорий Мосин.

«В одном из старинных вариантов блюда, по описанию Владимира Гиляровского, автора книги «Москва и москвичи», в салат добавляли филе рябчиков, вареные куски телячьего языка, раковые шейки и соус провансаль. Этот рецепт стали считать классикой. Понятия майонез раньше не было: так называли нарезанное мясо рыбы, дичи или как раз салат оливье, где присутствовали все вот эти ингредиенты с загустевшим на холоде соусом. В память об этом блюде соус провансаль стали называть майонезом», — объяснил он.

Салат оливье прочно прижился на новогоднем столе в России, однако в советских кулинарных книгах был представлен упрощенный рецепт, по сравнению с классическим. В СССР такой салат называли «майонезный», «праздничный», «гостевой», «салат с горошком», «боярский», «пикантный» и «зимний». В него, как правило, входит картофель, колбаса, морковь, соленые огурцы и куриные яйца.

«Вы можете приготовить салат, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения. Можно сделать акцент на мясе, используя говяжий язык, телятину, птице — с куриной грудкой; рыбе и морепродуктах — с обжаренным гребешком, кальмаром, скумбрией и форелью горячего копчения. Варианты с куриной грудкой и кальмаром отличаются меньшей калорийностью, по сравнению с другими рецептурами», — поделился эксперт.

Не бойтесь экспериментировать. Замените соленые огурцы на корнишоны и каперсы, а консервированный горошек — на замороженный. Отварите его в 200 г воды с тремя столовыми ложками сахара и половиной чайной ложки соли — и вы получите красивый цвет и аромат салата.

«Чтобы салат получился низкокалорийным, можно убрать из рецепта картофель и майонез. Картофель можно заменить на батат с авокадо, а майонез на заправку из нежирного йогурта или сметаны с небольшим добавлением оливкового масла, горчицы и сока лимона. Вы можете добавить туда зелень, перепелиные яйца и красную икру. На порцию достаточно положить 10-15 г красной икры», — посоветовал Мосин.

Приготовление классического салата оливье — это способ напомнить себе, что привычные блюда могут раскрыться по-новому, и почувствовать, что вы вернулись во времена Гиляровского. Благодаря разнообразию продуктов, мы можем приготовить салат на любой бюджет, на любой вкус и даже выбрать диетический вариант новогоднего блюда, резюмировал он.

Ранее россиянам напомнили, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами