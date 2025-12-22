На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупнейшая птицефабрика ЦФО остановила отгрузки из-за птичьего гриппа

Птицефабрика «Волжанин» прекратила отгрузки яиц из-за вспышки птичьего гриппа
close
Gerald Herbert/AP

Птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузку продукции. Причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц на производственной площадке в Ярославской области, пишет «Коммерсантъ».

Для ликвидации последствий и проведения полной дезинфекции предприятию может потребоваться до шести месяцев. Ветеринарные службы установили жесткий контроль. Компания изучает варианты частичного сохранения производства, но аналитики прогнозируют рост издержек.

Отмечается, что уход с рынка столь крупного поставщика может спровоцировать временный дисбаланс и рост цен в торговых сетях центральной части России.

2 декабря доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов рассказал, что вирус птичьего гриппа может сохраняться в мясе и яйцах зараженных птиц. Чтобы исключить его в пище, нужно готовить продукты при температуре 70°C и выше в течение нескольких минут.

Ранее инфекционист раскрыла, из-за чего может начаться следующая пандемия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами