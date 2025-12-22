Крупнейшая птицефабрика ЦФО остановила отгрузки из-за птичьего гриппа

Птицефабрика «Волжанин», обеспечивающая около 20% рынка куриных яиц и мяса в Центральном федеральном округе, приостановила отгрузку продукции. Причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц на производственной площадке в Ярославской области, пишет «Коммерсантъ».

Для ликвидации последствий и проведения полной дезинфекции предприятию может потребоваться до шести месяцев. Ветеринарные службы установили жесткий контроль. Компания изучает варианты частичного сохранения производства, но аналитики прогнозируют рост издержек.

Отмечается, что уход с рынка столь крупного поставщика может спровоцировать временный дисбаланс и рост цен в торговых сетях центральной части России.

2 декабря доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов рассказал, что вирус птичьего гриппа может сохраняться в мясе и яйцах зараженных птиц. Чтобы исключить его в пище, нужно готовить продукты при температуре 70°C и выше в течение нескольких минут.

