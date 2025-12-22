Россиянам рассказали, как оспорить расчет пенсии

Если у россиян возникли сомнения в правильности начисления пенсии, нужно сначала направить письменное обращение в Социальный фонд России — в том числе в электронном виде — с описанием своей позиции и подтверждающими документами о неучтенном стаже или пенсионных баллах. В течение 30 дней фонд обязан дать официальный ответ в соответствии с законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», сказала «Газете.Ru» кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова.

«СФР также ведет личный прием граждан. График приема руководства размещен на официальном сайте фонда, аналогичный порядок действует и в территориальных подразделениях. В случае если гражданин считает, что его пенсионные права были нарушены, он вправе обратиться с письменным заявлением в органы прокуратуры, которые осуществляют надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Ключевыми условиями при оспаривании размера пенсии являются предварительное обращение в СФР и наличие доказательной базы — документов, свидетельских показаний и других подтверждений», — отметила Биткова.

По ее словам, для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременно выполнить три условия: достичь установленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не ниже 30 баллов. Это требование действует с 2025 года. На размер будущей пенсии, помимо минимальных условий, влияют несколько параметров, предупредила юрист. По ее словам, один из ключевых параметров — год выхода на пенсию: если гражданин оформляет выплаты позже установленного возраста, к пенсии применяются повышающие коэффициенты. Также значение имеют продолжительность трудового стажа и уровень заработной платы: чем дольше человек работает и чем выше его доход, тем больше пенсионных баллов он накапливает за счет страховых взносов работодателя, сказала Биткова.

Она добавила, что предварительный расчет пенсии можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов на портале «Госуслуги» или на сайте СФР. Однако такие расчеты носят ориентировочный характер, уточнила юрист. По ее словам, окончательный размер пенсии определяется только после обращения гражданина в Социальный фонд с учетом всех пенсионных прав и льгот, действующих на дату назначения выплаты.

