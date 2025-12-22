На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Сахалине школьника ввели в кому после удара ксилофоном по голове

Amur Mash: школьника госпитализировали из лагеря с переломом черепа
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Из детского лагеря на Сахалине госпитализировали 16-летнего юношу, которого ударил сверстник ксилофоном по голове. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, инцидент произошел в центре военно-патриотического воспитания «Авангард». У пострадавшего диагностировали перелом черепа. Подростка ввели в медикаментозную кому, ему уже сделали операцию.

По факту произошедшего возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В рамках работы следователи проверят условия и организацию работы лагеря.

8 декабря в Чите учитель ударил ученика по затылку, после чего его госпитализировали. Один из мальчиков замерз и пытался надеть свою кофту, но случайно ударил оказавшегося рядом педагога замком от молнии. Мужчина отвесил ребенку подзатыльник со словами: «Получай ответку!». После удара у школьника онемели зубы, а тело покрылось мурашками.

Ранее учитель и ученик подрались в екатеринбургской школе.

