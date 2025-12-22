В Кировской области осудили уборщицу за оскорбление павших бойцов СВО

Суд приговорил жительницу Кировской области к шести месяцам лишения свободы условно за оскорбление павших бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, женщина работала уборщицей производственных помещений. В социальной сети она оставила комментарий, который содержал «совокупность лингвистических и психологических признаков значения» унижения павших бойцов СВО.

Женщину признали виновной по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном публично, с использованием сети Интернет. Помимо лишения свободы, ей также на год запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети.

Обвиняемая свою вину признала. Она принесла извинения в зале суда.

В октябре суд арестовал жительницу Москвы и двоих уроженок Луганска, которые дали признательные показания по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево. Женщинам инкриминируют преступление по статье об организации, руководстве или участии в преступном сообществе и по два эпизода по статье о мошенничестве.

Ранее бабушка участника СВО после отказа чиновников добилась выплат через суд.