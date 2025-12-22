Поставки винограда из Китая в Россию в ноябре рекордно выросли

Поставки китайского винограда в Россию достигли рекордного уровня в ноябре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

За месяц в РФ было ввезено 9,3 тысячи тонн винограда, что в 1,4 раза больше, чем в октябре, и примерно в три раза превышает среднемесячный показатель за предыдущие десять месяцев года. В стоимостном выражении рост оказался еще заметнее — до $17,4 миллиона.

Суммарно за одиннадцать месяцев 2025 года Китай продал России 41,1 тысячи тонн винограда, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2024 год.

Россия поднялась с 8-го на 6-е место среди крупнейших импортеров китайского винограда. Основными покупателями остаются Вьетнам, Киргизия, Таиланд, Индонезия и Филиппины.

Также сообщалось, что Россия впервые импортировала китайский сыр, закупив в ноябре восемь тонн этого продукта на сумму $93 тысячи. Конкретный сорт ввезенного сыра в данных не указан. В Китае производятся как традиционные европейские виды сыров, так и местные специалитеты — например, из молока буйволиц или яков.

Ранее Россия потеряла статус главного импортера китайских автомобилей.