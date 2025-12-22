На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поставки винограда из Китая в Россию в ноябре рекордно выросли

Россия в ноябре до рекорда нарастила импорт винограда из Китая
true
true
true
close
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

Поставки китайского винограда в Россию достигли рекордного уровня в ноябре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

За месяц в РФ было ввезено 9,3 тысячи тонн винограда, что в 1,4 раза больше, чем в октябре, и примерно в три раза превышает среднемесячный показатель за предыдущие десять месяцев года. В стоимостном выражении рост оказался еще заметнее — до $17,4 миллиона.

Суммарно за одиннадцать месяцев 2025 года Китай продал России 41,1 тысячи тонн винограда, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2024 год.

Россия поднялась с 8-го на 6-е место среди крупнейших импортеров китайского винограда. Основными покупателями остаются Вьетнам, Киргизия, Таиланд, Индонезия и Филиппины.

Также сообщалось, что Россия впервые импортировала китайский сыр, закупив в ноябре восемь тонн этого продукта на сумму $93 тысячи. Конкретный сорт ввезенного сыра в данных не указан. В Китае производятся как традиционные европейские виды сыров, так и местные специалитеты — например, из молока буйволиц или яков.

Ранее Россия потеряла статус главного импортера китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами