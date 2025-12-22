Россиян предупредили, почему нельзя доедать новогодние салаты по 3–4 дня

После новогодней ночи салаты, как правило, становятся неотъемлемой частью последующих дней, превращаясь в основу для завтраков, обедов и ужинов. Многие, следуя принципу «жалко выкидывать», доедают эти салаты вплоть до старого Нового года. Однако врачи и диетологи настоятельно рекомендуют не хранить салаты более 36 часов, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

«Большинство праздничных салатов — это многокомпонентные смеси с заправками на основе майонеза или сметаны. Именно они становятся главной проблемой. Салаты часами стоят на столе при комнатной температуре, где патогенные микроорганизмы размножаются с огромной скоростью. Даже последующее хранение в холодильнике не убивает уже накопившиеся бактерии, а лишь замедляет их дальнейший рост», — объяснила Гостроус.

Кроме того, по ее словам, сочетание отварных овощей, яиц, мяса или рыбы с соусом — это идеальный «бульон» для стафилококков, сальмонеллы, кишечной палочки и других возбудителей. Особенно опасны салаты с колбасой, крабовыми палочками и консервированной кукурузой.

Даже без участия вредных бактерий в салатах идут естественные химические процессы.

Во-первых, окисляются жиры — особенно это касается заправок и жирных сортов рыбы. Окисленные жиры не только дают неприятный прогорклый привкус, но и создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Во-вторых, овощи выделяют воду — огурцы (свежие и соленые), лук, зелень начинают «пускать сок». Салат становится водянистым, а в этой влаге быстрее развивается микрофлора.

В-третьих, трансформируются нитраты — в вареных овощах (свекла, морковь) со временем могут происходить изменения в составе, не всегда безопасные для организма.

«Употребление салата, простоявшего несколько дней, — это русская рулетка из-за риска тяжелых пищевых отравлений. Симптомы отравления (тошнота, рвота, диарея, слабость, высокая температура) могут проявиться как через несколько часов, так и через сутки. В группе особого риска — дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания ЖКТ», — предупредила гастроэнтеролог.

Она подчеркнула, что аргумент «жалко выкинуть» в случае с многодневными салатами совершенно несостоятелен. Потенциальные затраты на лекарства, посещение врача и испорченные последующие дни отдыха несоизмеримо выше стоимости нескольких ложек салата. Гораздо экономнее и разумнее готовить праздничные блюда в умеренных количествах.

Чтобы праздники не омрачились, врач посоветовала запомнить и соблюдать несколько простых правил. Готовьте салаты 31 декабря, а не заранее. Выставляйте на праздничный стол небольшие порции в салатниках, а основную массу держите в холодильнике в незаправленном виде. Заправляйте салат непосредственно перед подачей и только ту порцию, которую планируете съесть. Помните правило «36 часов» — это максимальный срок хранения заправленных майонезных салатов в холодильнике.

«Если сомневаетесь в свежести — без сожаления отправляйте в мусорное ведро. Отдавайте предпочтение салатам с уксусными или лимонными заправками (они хранятся чуть дольше), а также свежим овощным нарезкам», — добавила специалист.

