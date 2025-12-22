В Госдуме назвали оптимальный срок регистрации нового собственника квартиры

Оптимальным сроком регистрации нового собственника недвижимости в России является неделя, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он пояснил, что этого времени достаточно, чтобы исключить мошеннические действия при продаже квартиры.

По его словам, многие депутаты выступали с предложением об увеличении сроков регистрации в целом, а не только для пожилых собственников.

«Также наша фракция «Справедливая Россия» предлагала сделать временную заморозку счетов, через которые проходит оплата по сделкам с недвижимостью. Мы говорили о семидневном сроке. Думаю, это вполне приемлемый промежуток времени. Дело в том, что все перечисленные меры направлены на борьбу с мошенниками. А основное, на что они давят, — скорость принятия решения. Они «обрабатывают» жертву, давя психологически: «делай быстрее, скорее, ситуация безотлагательная, срочная»… Человек в такой ситуации не может противостоять давлению именно из-за того, что все экстренно», — отметил Аксененко.

По его словам, когда официально будет введен период охлаждения при покупке квартиры, давить на жертву будет уже сложнее — обманывать таким образом длительный промежуток времени крайне сложно. По наблюдениям Аксененко, обычно люди приходят в себя довольно скоро.

«Недели вполне достаточно, чтобы мошенник себя выдал, и жертва успела «откатить» сделку до того, как отдаст деньги преступнику. Тогда решать ситуации можно будет до суда и каждый останется при своем, а мошенники — ни с чем», — заключил Аксененко.

Росреестр прорабатывает предложения о возможном увеличении срока регистрации сделок с жильем, принадлежащим пенсионерам. Об этом 4 декабря стало известно из ответа ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

