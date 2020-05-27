Запуск к МКС пилотируемого корабля Space X отложен

Запуск к МКС пилотируемого корабля Space X Dragon Crew отложен из-за плохой погоды. Об этом сообщили в трансляции, которую ведет NASA.

Дата нового запуска назначена на 30 мая.

Стыковка с МКС намечена на 31 мая.

Ранее американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, которые должны были совершить испытательный полет на новом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceХ, прибыли на стартовый комплекс на мысе Канаверал на электромобиле Tesla Model X.

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