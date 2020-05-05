Клинические испытания препарата против COVID-19 начнутся на Украине
На Украине начнутся клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.
Соответствующий указ, подписанный главой минздрава Максимом Смирновым, был опубликован на сайте ведомства.
В примечании к указу уточняется, что минздрав будет проводить испытания препарата «Биовен».
«Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства», — заявляется в указе.
На Украине число зараженных коронавирусной инфекцией возросло до 12 697 человек. Жертвами заболевания стали 316 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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