Клинические испытания препарата против COVID-19 начнутся на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/13072351/2020-04-29T000000Z_1168530826_RC2KEG945VBS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-VIETNAM-FIGHT-pic905-895x505-53004.jpg">

На Украине начнутся клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.

Соответствующий указ, подписанный главой минздрава Максимом Смирновым, был опубликован на сайте ведомства.

В примечании к указу уточняется, что минздрав будет проводить испытания препарата «Биовен».

«Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства», — заявляется в указе.

На Украине число зараженных коронавирусной инфекцией возросло до 12 697 человек. Жертвами заболевания стали 316 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стать лидером: чем опасна погоня за вакциной от COVID-19

— Канадские ученые нашли антитела для лекарства от коронавируса

— Им лечили Эболу: что не так с лекарством Трампа от COVID-19