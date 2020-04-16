Москвичи смогут увидеть первый весенний звездопад

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В московском планетарии сообщили, что с 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад весны — метеорный поток Лириды, передает РИА «Новости».

Звездопад достигнет своего пика в ночь с 22 на 23 апреля.

При безоблачной погоде данное явление можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. За один час в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд».

Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что на этой неделе погода в столице будет облачная, поэтому увидеть звездопад можно будет только во временных просветах или на следующей неделе.