Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре

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Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.

Новая тест-система Cepat определяет наличие генетического материала вируса и выдает результат за 5-10 минут, отметила профессор. Она добавила, что лицензия на массовое использование теста должна быть получена в течение месяца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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