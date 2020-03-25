Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре
Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.
Новая тест-система Cepat определяет наличие генетического материала вируса и выдает результат за 5-10 минут, отметила профессор. Она добавила, что лицензия на массовое использование теста должна быть получена в течение месяца.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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