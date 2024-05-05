Младенец впал в кому из-за разбавленного вином детского питания

В итальянской провинции Бриндизи четырехмесячный младенец впал в кому из-за детского питания, по ошибке разбавленного вином. Об этом сообщает Daily Mail.

Пожилая итальянка присматривала за своим четырехмесячным внуком, женщина дала ребенку бутылочку с детской смесью. Спустя некоторое время младенцу стало плохо, пенсионерка поняла, что по ошибке разбавила детское питание вином вместо воды.

Женщина отвезла внука в больницу, где он впал в кому. Ребенку промыли желудок и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние младенца удалось стабилизировать, сейчас его жизни ничего не угрожает. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

До этого сообщалось, что в Петербурге годовалый ребенок выпил пиво своих родителей и попал в больницу. Отец и мать заметили, что ребенок испытывает недомогание и вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у младенца отравление этанолом.

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