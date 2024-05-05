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В Красноярском крае мужчина с ребенком перевернулся на байдарке во время сплава по реке

В Красноярском крае отец и сын едва не утонули во время сплава по реке

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Телеграм-канал «Служба спасения Красноярского края»

В Емельяновском районе Красноярского края отец с 12-летним сыном сплавлялись по реке на байдарке и перевернулись. Об этом сообщает краевая служба спасения в Telegram-канале.

Инцидент произошел на реке Кача в местности Качинские столбы. Мужчина с 12-летним сыном сплавлялся на байдарке, судно неожиданно перевернулось. Пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на берег и запросили помощь спасателей.

Семью искали всю ночь, ребенка и мужчину доставили в краевой центр и передали медикам.

До этого сообщалось, что на горе Цейлом в Ингушетии спасли альпиниста, который травмировал ногу во время восхождения и не смог самостоятельно передвигаться. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб на носилках доставили пострадавшего альпиниста до тренировочной базы. Там мужчину передали медикам. Вся операция спасения заняла четыре часа.

Ранее туристка упала в кратер вулкана из-за длинной юбки.

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