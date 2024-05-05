Агент Захаряна рассказал о давлении на игрока в России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника сборной России и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о завершении адаптации футболиста в испанском чемпионате. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвет Ла Лигу. А в Испании никакого давления не было. Мы много раз говорили о том, что Арсену нужно было адаптироваться. Естественно, когда адаптация прошла, пришла и игра», — сказал Голубин.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 25 матчей (1+2). Команда идет на шестом месте в чемпионате Испании.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Месси совершил пять результативных действий за матч.