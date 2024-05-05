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Бывший владелец «Рольфа» оспорит национализацию компании

Основатель «Рольфа» Петров планирует судиться из-за национализации компании в РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров планирует взыскать с российских властей компенсацию за передачу его бизнеса под государственное управление. Об этом бизнесмен заявил в интервью Bloomberg.

Отмечается, что адвокаты предпринимателя подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта о гражданских и политических правах — договора, из которого Россия до сих пор не вышла.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Бизнесмены перевели на счета подконтрольной Петрову кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности, — 4 млрд рублей.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов во временное управление Росимущества.

В указе идет речь о более чем 660,7 млн обыкновенных акций АО «Рольф», принадлежащих кипрскому офшору Delance Limited, и около 15,2 тыс. обыкновенных акций АО «Рольф», принадлежащих ООО «Рольф Моторс». В управление Росимущества передано 100% акций компании.

Ранее сообщалось, что правительство приняло Концепцию развития автотуризма в РФ.

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